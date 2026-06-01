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Coleira ainda divide opiniões; veja curiosidades sobre o comportamento dos gatos

O uso de coleiras em gatos ainda divide opiniões entre tutores e veterinários. Embora possam ajudar na identificação em casos de fuga, especialistas alertam que o acessório exige cuidados importantes.

Por Flipar
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Alguns gatos demonstram desconforto ao tentar retirar a coleira com as patas, coçam excessivamente a região do pescoço ou passam a se movimentar de forma diferente. Em certos casos, também podem surgir sinais de estresse, como o rabo eriçado, postura mais tensa, inquietação ou mudanças de comportamento.

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Por isso, a adaptação deve ser gradual e sempre observada de perto pelos tutores. Especialistas recomendam modelos leves, ajustados corretamente e com fecho de segurança, que se solta caso a coleira fique presa. Quando bem escolhida e aceita pelo animal, ela pode ser uma aliada importante na identificação sem comprometer o bem-estar do gato.

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Gatos, aliás, são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.

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Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.

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Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.

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Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.

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Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.

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A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.

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A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.

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A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada 'psi-viagem'. Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola.

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Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana.

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O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.

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No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas.

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Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo.

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A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Raças consideradas extremamente espertas incluem: Gato Siamês, Gato da Birmânia, Gato Angorá, Gato Bengal e Gato Abissínio.

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