Você conhece a fruta cambuci? Saiba mais sobre ela

O cambuci, cujo nome científico é Campomanesia phaea, cresce principalmente em regiões do estado de São Paulo e em áreas da Serra do Mar. Inclusive, o bairro paulistano Cambuci recebeu esse nome devido à grande quantidade de frutas existente na região antigamente. Visualmente, o cambuci chama atenção pelo formato achatado, semelhante a um disco com abas laterais. Sua casca permanece verde mesmo quando amadurece, enquanto a polpa apresenta bastante suculência e um sabor ácido intenso. Por causa d
O cambuci também oferece diversos benefícios nutricionais. A fruta é rica em vitamina C, antioxidantes, ferro e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes para o fortalecimento do sistema imunológico. Alguns estudos apontam que o consumo pode ajudar no controle do colesterol e na proteção das células contra os radicais livres. Por esse motivo, chefs de cozinha, produtores artesanais e especialistas em alimentação saudável passaram a utilizar o cambuci em diferentes preparos. Desse modo, a f
Vale destacar que o sabor ácido combina muito bem com geleias, sorvetes, sucos, mousses, licores e drinks. Além disso, a fruta também pode acompanhar pratos salgados, especialmente peixes, carnes e legumes. Receitas como filé de linguado ao molho de cambuci são favoritas de muitas pessoas. Além disso, também estão disponíveis para compras geleias artesanais.
O cultivo do cambuci pode acontecer em jardins, quintais e até em vasos grandes, desde que a planta receba os cuidados adequados. A espécie prefere clima subtropical ou tropical úmido, além de boa incidência de luz solar. O solo precisa ser rico em matéria orgânica, levemente ácido e com boa drenagem. As regas devem manter a terra úmida, mas sem excesso de água. Atenção, quando cultivada diretamente no solo, a árvore precisa de espaço suficiente para o crescimento da copa. Também é importante r
O cambuci também ganhou destaque em eventos culturais realizados principalmente no estado de São Paulo. Um dos principais exemplos é o Festival do Cambuci, celebrado anualmente durante o período de safra da fruta, que em geral acontece entre fevereiro e abril. Cidades como Paranapiacaba, Santo André e São Bernardo do Campo promovem feiras, oficinas, apresentações culturais e degustações de produtos feitos com cambuci.