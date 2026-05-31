Galeria Você conhece a fruta cambuci? Saiba mais sobre ela Pouco conhecido em várias regiões do Brasil, o cambuci é uma fruta nativa da Mata Atlântica que vem despertando cada vez mais interesse na culinária. Além do formato diferente e do sabor marcante, a fruta também carrega uma forte ligação com a história e a cultura do Sudeste brasileiro. Com o aumento da valorização de espécies nativas, o cambuci passou a ganhar espaço em feiras e festivais gastronômicos. Sua árvore ainda contribui para a recuperação de áreas verdes, já que faz parte da vegetação Por Flipar

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