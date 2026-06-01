Galeria Vinho azul gera polêmica com produtores tradicionais, mas visual chamativo atrai consumidores Para chegar ao tom azulado característico, os produtores utilizam uma combinação de uvas brancas e tintas, além de pigmentos naturais como a antocianina e a indigotina, um corante alimentar azul. A fórmula também recebe adoçantes que reforçam o perfil frutado e aproximam a experiência de consumo de um coquetel. Apesar do sucesso comercial e da curiosidade despertada nas redes sociais, o vinho azul passou a enfrentar resistência de órgãos reguladores e produtores tradicionais. Por Flipar

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