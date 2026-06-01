Galeria O que é a planta-telegráfica? Conheça a espécie de planta que se mexe sozinha A planta-telegráfica, também chamada de planta dançarina ou planta dançante, é conhecida por seus movimentos rápidos e incomuns. Ela pertence à família das leguminosas e seu nome científico é Codariocalyx motorius e desperta curiosidade há décadas devido à movimentação constante de suas folhas laterais. Enquanto a maioria das plantas realiza movimentos lentos demais para serem percebidos facilmente, essa espécie pode alterar a posição das folhas em poucos minutos. Por Flipar

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