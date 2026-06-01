Galeria Quais são as vantagens da lâmpada de cor branca? Quando uma pessoa vai escolher uma luz para iluminar algum ambiente, pode surgir a dúvida sobre qual cor é mais adequada para determinado espaço. Geralmente, essa escolha é baseada em preferências pessoais. Se a pessoa prefere a luz branca, escolhe essa; se prefere a luz amarela, escolhe ela. Muitas pessoas também escolhem as lâmpadas de luz branca porque elas ajudam a destacar detalhes e melhorar a percepção visual. Ambientes iluminados com luz branca costumam parecer mais limpos, organizados e Por Flipar

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