‘A Grande Família do Alasca’: Matt Brown, astro de reality show é encontrado morto em rio nos Estados Unidos

Com o passar dos anos, a série deixou o Alasca e passou a acompanhar a mudança da família para outras regiões, especialmente o estado de Washington. Essa transição ocorreu em parte devido aos problemas de saúde enfrentados por Ami Brown, diagnosticada com câncer de pulmão em 2017.
Houve ainda problemas legais envolvendo alguns membros da família relacionados a declarações de residência no Alasca. Essas polêmicas alimentaram debates sobre a autenticidade da série, mas não impediram sua continuidade. Em 2021, a produção sofreu um duro golpe com a morte de Billy Brown, considerado o principal símbolo do programa.
Mesmo após sua ausência, a série continuou acompanhando os desafios dos filhos e as mudanças na dinâmica familiar. Ao longo de mais de uma década no ar, 'Alaskan Bush People' conquistou uma base fiel de fãs ao combinar aventura, sobrevivência, drama familiar e a curiosidade do público por modos de vida pouco convencionais.