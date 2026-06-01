Celebridades e TV ‘A Grande Família do Alasca’: Matt Brown, astro de reality show é encontrado morto em rio nos Estados Unidos Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão ou pensamentos suicidas, entre em contato pelo telefone 188; o serviço funciona 24 horas. O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Por Flipar

Wikimedia Commons/Andre Lorenzetti