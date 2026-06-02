Economia Fim da escala 6×1: veja o que prevê a PEC aprovada pela Câmara e próximos passos A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 27 de maio. A mudança estabelece uma transição gradual para o novo modelo, com prazo de adaptação de até 14 meses após a promulgação. Antes de entrar em vigor, porém, a proposta precisa ser aprovada pelos senadores. Caso o Senado faça alterações no texto, ele retornará à Câmara dos Deputados para nova avaliação. Somente após a aprovação do mesmo conteúdo pelas duas Ca Por Flipar

- Divulgação Câmara dos Deputados