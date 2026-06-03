Entretenimento Musical celebra a vida de Paulo Gustavo e relembra sua história O lançamento de 'Meu Filho é um Musical' colocou novamente os holofotes sobre a trajetória de Paulo Gustavo. A produção, inspirada na vida do humorista, busca apresentar sua história ao público por meio da música, do humor e da emoção que marcaram sua carreira. Por Flipar

Reprodução/Instagram/meufilhoeummusical