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Animais de quatro patas que costumam ficar em pé para vigiar o ambiente

Alguns animais de quatro patas chamam atenção por um comportamento curioso: ficar em pé sobre as patas traseiras por vários segundos. Em muitos casos, essa postura ajuda na vigilância contra predadores, na busca por alimento ou na comunicação dentro do grupo. Algumas espécies conseguem até manter o equilíbrio de forma impressionante enquanto observam o ambiente ao redor. O hábito aparece em diferentes regiões do planeta e costuma render imagens que parecem quase humanas. Veja a seguir 12 animais

Por Flipar
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Suricato Os suricatos vivem em grupos e frequentemente ficam erguidos para vigiar possíveis ameaças. Enquanto alguns procuram alimento, outros atuam como sentinelas observando o horizonte.

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Cachorro-da-pradaria Muito sociáveis, os cachorros-da-pradaria costumam se levantar perto das tocas para monitorar o ambiente. A posição ajuda a identificar predadores à distância em áreas abertas.

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Esquilo-terrestre Esses esquilos conseguem permanecer em pé por bastante tempo enquanto analisam sons e movimentos ao redor. O comportamento é comum em regiões secas e gramados amplos.

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Urso Embora sejam animais pesados, muitos ursos conseguem se equilibrar nas patas traseiras por alguns instantes. Isso normalmente acontece para observar melhor algo ou alcançar alimento.

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Marmota As marmotas frequentemente assumem postura ereta perto das entradas das tocas. A posição facilita a vigilância e ajuda o grupo a reagir rapidamente em caso de perigo.

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Coelho Alguns coelhos se levantam sobre as patas traseiras para investigar sons e cheiros no ambiente. O comportamento é mais comum quando o animal percebe algo diferente ao redor.

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Panda-vermelho O panda-vermelho pode se erguer para parecer maior diante de ameaças. A postura também aparece em disputas territoriais e momentos de alerta na natureza.

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Quati Os quatis costumam usar a posiÃ§Ã£o ereta para observar Ã¡reas mais distantes e procurar alimento. O equilÃ­brio chama atenÃ§Ã£o principalmente quando o animal estÃ¡ sobre pedras ou troncos.

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Furão Curiosos por natureza, os furões frequentemente ficam em pé para analisar movimentos e novidades no ambiente. A postura ajuda o animal a ampliar o campo de visão.

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Lêmure sifaka Esse lêmure conhecido pelas movimentações curiosas também consegue se equilibrar ereto por alguns momentos. O hábito aparece principalmente durante a observação do território.

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Doninha Pequenas e ágeis, as doninhas costumam levantar o corpo para vigiar arredores e localizar presas. Mesmo discretas, conseguem manter equilíbrio impressionante na posição.

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Texugo Os texugos podem ficar erguidos quando percebem movimentações estranhas próximas às tocas. A postura ajuda o animal a observar melhor o ambiente antes de reagir.

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