Galeria O que é arroz jollof? Conheça o prato que é símbolo da África Ocidental O arroz jollof (jollof rice, no origina) é um dos pratos mais populares e emblemáticos da África Ocidental. Preparado com arroz cozido em um molho à base de tomate, cebola, pimentão e especiarias, ele é presença frequente em celebrações, encontros familiares e refeições cotidianas em diversos países da região. Sua combinação de sabores intensos e preparo relativamente simples ajudou a transformá-lo em um símbolo da culinária africana. Por Flipar

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