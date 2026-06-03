Galeria Menina de 7 anos deixa hospital pela primeira vez após viver internada desde o nascimento A história de Maria Clara Moreira de Oliveira emocionou profissionais de saúde e milhares de pessoas ao redor do país. Aos 7 anos, a menina recebeu alta do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto, no interior paulista, após passar toda a vida internada desde o nascimento. A saída do hospital marcou o início de uma nova etapa que parecia impossível durante muitos anos. Por Flipar

Divulgação HCM