Celebridades e TV Erin Brockovich, que inspirou filme com Julia Roberts, cria mapa para monitorar data centers de IA nos EUA A ativista ambiental Erin Brockovich, que ficou conhecida mundialmente ao ser retratada em filme com Julia Roberts em 2000, lançou uma plataforma colaborativa que reúne informações sobre mais de 4 mil grandes centros de dados voltados à inteligência artificial espalhados pelos Estados Unidos. O projeto, chamado Brockovich AI Data Center Reporting, foi criado para permitir que moradores acompanhem a expansão dessas estruturas e expressem preocupações sobre seus possíveis impactos nas comunidades Por Flipar

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