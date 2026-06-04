Entretenimento Do folk ao Nobel: a trajetória múltipla de Bob Dylan, que completou 85 anos Bob Dylan completou 85 anos em 24 de maio de 2026 consolidado como uma das figuras mais influentes da música popular do último século. Cantor, compositor, poeta e escritor, o artista norte-americano atravessou mais de seis décadas de carreira reinventando constantemente sua obra e desafiando expectativas do público e da crítica. Com uma produção que ajudou a redefinir o papel da canção popular na cultura contemporânea, Dylan tornou-se uma referência para gerações de músicos e um dos nomes mais e Por Flipar

Francisco Antunes/Wikimédia Commons