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Do folk ao Nobel: a trajetória múltipla de Bob Dylan, que completou 85 anos

Bob Dylan completou 85 anos em 24 de maio de 2026 consolidado como uma das figuras mais influentes da música popular do último século. Cantor, compositor, poeta e escritor, o artista norte-americano atravessou mais de seis décadas de carreira reinventando constantemente sua obra e desafiando expectativas do público e da crítica. Com uma produção que ajudou a redefinir o papel da canção popular na cultura contemporânea, Dylan tornou-se uma referência para gerações de músicos e um dos nomes mais e

Por Flipar
Francisco Antunes/Wikimédia Commons

Nascido Robert Allen Zimmerman em 24 de maio de 1941, na cidade de Duluth, no estado de Minnesota, Dylan cresceu na pequena Hibbing, no norte dos Estados Unidos. Durante a adolescência, desenvolveu interesse pelo blues, pelo country e pelo rock and roll que ganhava força nos anos 1950. Artistas como Elvis Presley, Little Richard, Hank Williams e Muddy Waters figuravam entre suas principais influências. Ainda jovem, começou a tocar em bandas locais antes de se mudar para Minneapolis para frequent

Reprodução do Instagram @bobdylan

Foi nesse período que entrou em contato mais profundo com a música folk norte-americana. Inspirado especialmente pelo cantor e compositor Woody Guthrie, Dylan decidiu partir para Nova York em 1961. Na cidade, passou a frequentar cafés e casas de espetáculo do bairro de Greenwich Village, então um dos principais centros da cena folk dos Estados Unidos. Sua habilidade como compositor rapidamente chamou a atenção de músicos, produtores e jornalistas.

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O seu álbum de estreia, 'Bob Dylan', foi lançado em 1962. Embora tenha obtido vendas modestas, serviu como ponto de partida para uma trajetória que logo ganharia projeção nacional. O reconhecimento veio no ano seguinte com 'The Freewheelin' Bob Dylan', trabalho que apresentou composições como 'Blowin' in the Wind' e 'A Hard Rain's A-Gonna Fall'. As letras carregadas de comentários sociais e políticos transformaram Dylan em uma das vozes mais importantes de uma geração marcada por debates sobre d

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Ao longo da década de 1960, o músico passou a ser associado aos movimentos de contestação social que cresciam nos Estados Unidos. Canções como 'The Times They Are A-Changin'' tornaram-se símbolos das transformações culturais e políticas da época. Apesar disso, Dylan sempre rejeitou o papel de porta-voz oficial de qualquer movimento, insistindo na liberdade artística e na independência de suas composições.

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Uma das mudanças mais marcantes de sua carreira ocorreu em 1965, quando abandonou a instrumentação predominantemente acústica e passou a utilizar guitarras elétricas. A decisão gerou controvérsia entre admiradores da música folk tradicional. A apresentação no Festival Folk de Newport, naquele ano, tornou-se um dos momentos mais discutidos da história da música popular. Apesar das críticas iniciais, a transição ajudou a expandir os limites do folk e influenciou profundamente o rock moderno.

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Desse período surgiram alguns dos álbuns mais celebrados de sua discografia, incluindo 'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' e 'Blonde on Blonde'. Obras como essas apresentaram letras cada vez mais complexas, repletas de imagens poéticas, referências literárias e experimentações sonoras. A canção 'Like a Rolling Stone', lançada em 1965, é frequentemente apontada por críticos e pesquisadores como uma das mais importantes da história da música popular.

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Após um acidente de motocicleta em 1966, Dylan reduziu temporariamente sua exposição pública e adotou um ritmo menos intenso de apresentações. Nos anos seguintes, continuou produzindo trabalhos de destaque, explorando diferentes estilos musicais. Sua obra passou a incorporar elementos do country, do gospel, do blues e do rock, demonstrando uma versatilidade rara mesmo entre artistas consagrados.

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A década de 1970 trouxe uma nova fase criativa. Álbuns como 'Blood on the Tracks', lançado em 1975, são considerados entre os pontos mais altos de sua carreira. O disco chamou atenção pelo caráter introspectivo e pelas composições que abordavam relacionamentos, perdas e transformações pessoais. No mesmo período, Dylan realizou a turnê Rolling Thunder Revue, projeto que reuniu músicos, poetas e artistas em uma série de apresentações que misturavam música e teatro.

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A partir do final dos anos 1990, uma série de lançamentos bem recebidos ajudou a reforçar seu prestígio. Discos como 'Time Out of Mind', 'Love and Theft' e 'Modern Times' demonstraram que Dylan ainda era capaz de produzir material relevante décadas após o início de sua carreira. Paralelamente, manteve uma intensa agenda de apresentações, conhecida entre os fãs como 'Never Ending Tour', expressão usada para descrever sua rotina quase contínua de shows.

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O reconhecimento institucional de sua contribuição artística acumulou-se ao longo dos anos. Dylan recebeu inúmeros prêmios, incluindo Grammys, um Globo de Ouro, um Oscar de Melhor Canção Original por 'Things Have Changed', da trilha sonora do filme “Garotos Incríveis”, e a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das mais altas honrarias civis dos Estados Unidos.

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Em 2016, tornou-se o primeiro compositor da música popular a receber o Prêmio Nobel de Literatura. A Academia Sueca justificou a escolha afirmando que o artista havia criado novas formas de expressão poética dentro da tradição da canção americana.

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Além da música, Dylan desenvolveu atividades como escritor, pintor e artista visual. Sua autobiografia, 'Chronicles: Volume One', publicada em 2004, recebeu elogios por oferecer uma visão pessoal de momentos decisivos de sua carreira. Exposições de suas obras de artes plásticas e desenhos também foram realizadas em diversos países.

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