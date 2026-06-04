Galeria ‘Rei dos Queijos’: brie, o clássico francês que conquistou o mundo O Brie é um dos queijos mais emblemáticos da França, associado à culinária clássica e à sofisticação gastronômica. Produzido originalmente na região de Ilha de França, conquistou paladares ao redor do mundo com sua casca branca aveludada e interior macio. A textura cremosa e o sabor delicado, que varia conforme o tempo de maturação, tornaram-no presença indispensável em mesas e receitas refinadas. Símbolo de elegância e identidade nacional, sua história atravessa séculos e reflete a importância Por Flipar

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