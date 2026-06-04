‘Rei dos Queijos’: brie, o clássico francês que conquistou o mundo

O Brie tem origem medieval, sendo mencionado já no século 8 como um queijo apreciado por reis e nobres, consolidando-se como parte da identidade gastronômica francesa. Ao longo dos séculos, ganhou fama internacional, tornando-se conhecido como “o rei dos queijos” e símbolo da sofisticação culinária da França. Sua trajetória histórica reflete a capacidade de preservar práticas artesanais diante da modernização, mantendo viva a essência de um produto que atravessa fronteiras e gerações.
A produção do Brie segue regras específicas que incluem uso de leite de vaca pasteurizado ou cru, coagulação lenta e maturação em ambientes controlados. A casca branca característica é resultado da ação do fungo Penicillium candidum, que confere aroma suave e textura única. Cada etapa, portanto, é monitorada para garantir autenticidade e qualidade, assegurando que o queijo mantenha sua reputação mundial como produto de excelência.
O Brie é reconhecido por sua casca branca aveludada, interior macio e sabor delicado que pode variar do frutado ao terroso. A textura cremosa e o aroma suave tornam-no versátil na gastronomia, agradando diferentes paladares. Cada pedaço revela equilíbrio entre suavidade e complexidade, consolidando sua fama internacional.
O queijo é símbolo da identidade francesa e motor econômico para produtores locais, sustentando comunidades e reforçando tradições. Sua exportação movimenta milhões de euros e fortalece a imagem da França como referência gastronômica mundial. Além do valor econômico, o Brie é patrimônio cultural que conecta tradição e modernidade.
Na culinária, o Brie é utilizado em pratos sofisticados como quiches, fondues e entradas, além de ser degustado puro com pães e vinhos. Sua versatilidade permite harmonizações que elevam o sabor das receitas e criam experiências gastronômicas únicas. O queijo tornou-se presença indispensável em cozinhas profissionais e domésticas, consolidando sua fama global.