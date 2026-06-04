Estilo de Vida

Utilidades do carvão que vão muito além do churrasco

O carvão vai muito além do uso em churrascos e lareiras. Há séculos, ele é aproveitado em diferentes situações do cotidiano por causa da capacidade de absorver umidade, odores e até impurezas. Em casa, pode ajudar na conservação de ambientes, objetos e alimentos, além de ser usado em cuidados pessoais e jardinagem. Em muitos casos, o material funciona como uma solução simples, barata e bastante eficiente. Veja a seguir algumas utilidades curiosas e práticas do carvão no dia a dia.

Por Flipar
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No fundo dos vasos Pedaços de carvão ajudam a evitar cheiro de terra mofada nos vasos. O material absorve excesso de umidade e ajuda a reduzir fungos.

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Dentro da geladeira O carvão pode diminuir odores fortes dentro da geladeira. Basta deixar alguns pedaços em um recipiente aberto em um canto

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Em armários e gavetas Colocar carvão em pequenos saquinhos ajuda a combater cheiro de mofo. Também auxilia no controle da umidade em locais fechados. O ideal é colocar os pedaços de carvão dentro de saquinhos de tecido fino, TNT, organza ou até meia-calça velha bem amarrada. Assim o carvão continua absorvendo umidade e odores sem soltar pó nas roupas ou na gaveta.

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Em sapateiras O material absorve odores desagradáveis causados pelo uso constante dos calçados. É uma solução simples para reduzir mau cheiro.

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Em aquários O carvão ativado é usado em filtros para ajudar na limpeza da água. Ele auxilia na retenção de impurezas e resíduos orgânicos.

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Na purificação da água Filtros com carvão ativado são comuns em purificadores domésticos. O material ajuda a reduzir odores e algumas impurezas.

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Em churrasqueiras Além de gerar calor, o carvão vegetal produz menos fumaça que algumas lenhas. Isso ajuda no preparo mais uniforme dos alimentos.

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Contra ferrugem Pedaços de carvão podem ser colocados em caixas de ferramentas. Eles ajudam a absorver umidade que favorece a ferrugem.

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Em terrários O carvão ajuda a manter o equilíbrio da umidade em terrários fechados. Também contribui para evitar odores e fungos.

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Em produtos de beleza O carvão ativado aparece em máscaras faciais e sabonetes. Ele é usado por causa da capacidade de absorver oleosidade e resíduos.

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Em ambientes úmidos Potes com carvão podem ajudar em áreas com excesso de umidade. O material reduz odores e ameniza a sensação de abafamento.

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