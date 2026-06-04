Entenda o significado, a origem e as tradições do Corpus Christi

Além de seu significado religioso, a comemoração também carrega uma rica herança histórica e cultural que atravessa séculos. O nome Corpus Christi vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A celebração ocorre sempre em uma quinta-feira, cerca de 60 dias após a Páscoa.
A escolha do dia faz referência à Quinta-feira Santa, quando, segundo a tradição cristã, Jesus realizou a Última Ceia com seus discípulos e instituiu a Eucaristia.
As origens da festa remontam ao século XIII. Na época, cresceu dentro da Igreja Católica o desejo de criar uma celebração dedicada exclusivamente à presença de Cristo na Eucaristia.
O movimento ganhou força após relatos de experiências religiosas atribuídas à freira Juliana de Liège, na atual Bélgica. Alguns anos depois, o papa Urbano IV oficializou a festividade, ampliando sua celebração para toda a Igreja.
Ao longo dos séculos, o Corpus Christi tornou-se uma das manifestações públicas mais tradicionais do catolicismo. Em muitas cidades, os fiéis participam de procissões pelas ruas, acompanhando a passagem do ostensório, objeto utilizado para expor a hóstia consagrada. A cerimônia simboliza a presença de Cristo entre os fiéis e representa um momento de oração e demonstração pública da fé.
O Vaticano ocupa um papel especial durante a celebração. Como sede da Igreja Católica e residência oficial do papa, o pequeno Estado recebe cerimônias que costumam atrair a atenção de católicos de diversos países.
Tradicionalmente, o pontífice participa de missas e momentos de oração relacionados à data, reforçando a importância da Eucaristia para a doutrina católica. A Praça de São Pedro, um dos locais mais conhecidos do Vaticano, frequentemente serve de cenário para celebrações que reúnem milhares de pessoas.
O espaço, cercado pela grandiosa Basílica de São Pedro, tornou-se um símbolo da fé católica e costuma aparecer em imagens associadas ao Corpus Christi, especialmente em registros das cerimônias conduzidas pelo papa.
No Brasil, a data também é marcada por tradições bastante características. Uma das mais conhecidas é a confecção dos tapetes coloridos que decoram ruas e avenidas por onde passam as procissões. Os desenhos costumam retratar símbolos religiosos, passagens bíblicas e mensagens ligadas à fé cristã.
Para produzir as obras temporárias, são utilizados materiais como serragem tingida, areia, flores, sal e pó de café. Embora seja amplamente celebrada, a data não é considerada feriado nacional.
Em nível federal, o Corpus Christi costuma ser tratado como ponto facultativo. Ainda assim, diversos estados e municípios estabeleceram feriados locais, permitindo que mais pessoas participem das atividades religiosas.
Mais do que uma tradição centenária, o Corpus Christi permanece como uma ocasião de reflexão para os católicos. A celebração une espiritualidade, história e manifestações culturais.
Assim, mantém viva uma prática que atravessa gerações e continua presente em diferentes partes do mundo, do Vaticano às cidades brasileiras onde a fé ganha forma nas ruas decoradas para a procissão.