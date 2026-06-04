Estilo de Vida Entenda o significado, a origem e as tradições do Corpus Christi O Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes do calendário católico e reúne milhões de fiéis em diferentes partes do mundo. A data é dedicada à devoção ao Corpo e ao Sangue de Cristo, representados na Eucaristia, sacramento considerado central para a fé católica. Por Flipar

Jonathan Dick, OSFS/Unsplash