Animais Pesquisadores encontram espécies até então desconhecidas em um dos territórios menos explorados da África Em uma das regiões mais isoladas e menos estudadas da África, cientistas anunciaram a descoberta de dezenas de espécies potencialmente desconhecidas pela ciência. O trabalho ocorreu no Planalto de Lisima, no leste de Angola, uma vasta área que abriga as nascentes de alguns dos mais importantes sistemas fluviais do continente, incluindo os rios Congo, Okavango, Zambeze e Cuanza. O local permaneceu durante décadas praticamente inacessível devido ao terreno difícil, ao legado de minas terrestres e Por Flipar

Reproduc?a?o/National Geographic