‘Vivi um sonho’: tenista João Fonseca celebra campanha histórica em Roland Garros

“Ontem não deu, mérito total do Mensik, mas eu vivi um sonho em Roland Garros. Foi um torneio superpositivo, que me dá ainda mais confiança e convicção no meu tênis. Obrigado a todos pela torcida. Hora de recarregar as energias para a temporada de grama”. A mensagem recebeu resposta do próprio Mensik, que destacou a expectativa por novos confrontos entre os dois tenistas. “Muitas outras grandes batalhas virão, meu amigo”, escreveu tcheco.
Ao ficar entre os oito primeiro em Roland Garros, João Fonseca registrou seu melhor resultado em torneios do Grand Slam, eliminando o experiente sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de torneios do tipo, na terceira rodada e chegando a uma fase que um brasileiro não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, quando Gustavo Kuerten, o Guga, obteve o mesmo feito.
João Fonseca é considerado uma das maiores promessas do tênis mundial e o principal nome da nova geração do esporte brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 2006, ele começou a praticar tênis ainda na infância e rapidamente se destacou nas categorias de base por sua combinação de potência, técnica e maturidade em quadra.
O tenista é filho de Roberta Fonseca e Christiano Fonseca Filho. Sua mãe teve trajetória ligada ao esporte, tendo atuado no vôlei nas categorias de base do Flamengo e posteriormente em competições master, enquanto o pai é empresário e fundou a primeira gestora de recursos independentes do Brasil, em 1988.
Desde os primeiros passos no tênis, a família acompanhou de perto o desenvolvimento do atleta, oferecendo apoio tanto na preparação esportiva quanto nas decisões de carreira, fator apontado por especialistas como importante para a rápida ascensão do jovem no cenário internacional. Ele é o mais novo dos gêmeos Léo e Guilherme Fonseca.
Desde cedo, Fonseca chamou atenção em torneios nacionais e internacionais. Seu desenvolvimento foi acompanhado de perto por treinadores e especialistas, que identificaram nele características raras para a idade, como a capacidade de controlar os pontos com agressividade e a tranquilidade para atuar sob pressão. O jovem tenista também demonstrou versatilidade ao apresentar bom desempenho em diferentes tipos de piso.
A projeção internacional ganhou força em 2023, quando conquistou o título juvenil do US Open. A campanha consolidou seu nome entre os principais talentos do circuito juvenil e reforçou as expectativas de que o Brasil poderia voltar a ter um tenista capaz de competir entre os melhores do mundo. Naquele período, Fonseca também alcançou o topo do ranking mundial juvenil, feito obtido por poucos atletas brasileiros.
A transição para o circuito profissional ocorreu de forma acelerada, com apenas 17 anos. Diferentemente de muitos jogadores que passam vários anos disputando torneios de nível inferior, João Fonseca rapidamente começou a acumular resultados expressivos em competições profissionais. Seu estilo ofensivo, baseado em golpes potentes do fundo de quadra e um saque eficiente, permitiu que enfrentasse adversários mais experientes em igualdade de condições.
Ao longo de 2024 e 2025, o brasileiro conquistou títulos importantes em torneios de categorias de acesso e passou a subir rapidamente no ranking da ATP. Cada nova vitória aumentava o interesse da imprensa internacional e dos fãs do esporte, que passaram a vê-lo como o sucessor natural de uma tradição que teve grandes representantes como Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci e Fernando Meligeni.
Outro aspecto que contribuiu para sua popularidade foi a personalidade demonstrada fora das quadras. Apesar da pouca idade, Fonseca costuma adotar um discurso equilibrado, valorizando o trabalho diário e evitando comparações precipitadas com grandes ídolos do esporte. A postura profissional e a dedicação aos treinamentos são frequentemente elogiadas por técnicos e ex-jogadores.
Os torneios do Grand Slam marcaram uma etapa importante de sua evolução. À medida que ganhou experiência nos principais eventos do calendário mundial, o brasileiro passou a demonstrar que tinha condições de competir em alto nível contra alguns dos maiores nomes do circuito. Seu desempenho em partidas de longa duração evidenciou não apenas talento técnico, mas também preparo físico e força mental.
Para o Brasil, o surgimento de João Fonseca representa a esperança de uma nova era no tênis. Depois de décadas marcadas pelo legado de Gustavo Kuerten e pela busca de um sucessor capaz de alcançar os grandes palcos do circuito, o carioca desponta como um atleta com potencial para disputar títulos importantes e recolocar o país entre os protagonistas da modalidade.