Esporte ‘Vivi um sonho’: tenista João Fonseca celebra campanha histórica em Roland Garros O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, fez campanha histórica no tradicional Torneio de Roland Garros, em Paris, na França. Ele foi até as quartas de final, etapa em que acabou derrotado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/3). Um dia após a eliminação na competição de Grand Slam, o carioca se manifestou nas redes sociais. Em publicação no Instagram, Fonseca reconheceu a superioridade do adversário e fez um balanço positivo de sua participação no tor Por Flipar

Reprodução do Instagram @joaoffonseca