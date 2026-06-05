Dua Lipa divulga primeiras fotos do casamento com Callum Turner

Apesar da cerimônia intimista em Londres, as comemorações ainda não terminaram. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, os recém-casados planejam uma celebração de três dias na Sicília, na Itália, entre 5 e 7 de junho. O evento deve reunir convidados do meio artístico e acontecer na histórica Villa Valguarnera, em Bagheria, com uma programação de luxo preparada especialmente para celebrar a união do casal.
O relacionamento entre Dua Lipa e Callum Turner se tornou público no início de 2024. Em julho desse mesmo ano, os dois assumiram o romance nas redes sociais e, meses depois, surgiram os rumores de noivado, que depois foram confirmados pela artista. O ator, conhecido por estrelar filmes da franquia 'Animais Fantásticos', teria pedido a mão da artista durante as comemorações de Natal.
Conheça mais sobre a trajetória de Dua Lipa. Nascida em 22 de agosto de 1995, em Londres, na Inglaterra, ela se consolidou no mercado musical com diversos hits, como ‘New Rules”, “One Kiss”, “Don’t Start Now”, “Levitating”, prêmios e expressivos números nas plataformas digitais, por isso é considerada por muitos uma das maiores cantoras da nova geração.
Filha de pais kosovares-albaneses refugiados, Os pais da artista deixaram a cidade de Pristina durante a Guerra Civil da Iugoslávia, em meados da década de 1990, e se refugiaram em Londres. Inclusive, quando Lipa nasceu, seus pais trabalhavam como garçons em bares e cafés da cidade.
Desde muito nova e inspirada pelo pai, Dukagjin Lipa, a artista se interessou pelo mundo da música, já que apesar de ser gerente de marketing, também era vocalista da banda Oda. Curiosamente, o nome Dua é a palavra albanesa para significar amor. Com a Independência do Kosovo, seus pais decidiram retornar à Pristina, mas a cantora voltou à Londres quando tinha 15 anos.
Ela passou, então, a gravar vídeos cantando músicas de outros artistas para o YouTube durante a adolescência e tentou a carreira de modelo. Até que em 2015, teve uma grande oportunidade de mostrar sua voz e conseguiu assinar um contrato com a Warner Music Group. Na época, lançou músicas como 'New Love', 'Last Dance' e 'Be The One', e chegou a ocupar a 9ª posição nas paradas de sucesso britânicas.
Em novembro de 2015, a cantora foi considerada uma das artistas mais promissoras da música pela BBC. Ela também foi considerada uma das maiores artistas revelação de 2016 pela MTV. Um ano depois, ela chamou a atenção da mídia especializada com o lançamento de seu álbum de estreia homônimo, que ocupou a terceira posição no UK Albums Chart e contou com oito singles.
Hits como 'New Rules' e 'IDGAF' tornaram-se sucessos globais e o álbum de estreia recebeu cinco indicações no BRIT Awards, considerado o Grammy britânico, e duas indicações ao Grammy Awards em 2019. No Grammy, ela venceu na categoria de Melhor Artista Revelação e Melhor Gravação Dance/Eletrônica por “Electricity”
O segundo álbum de estúdio da artista, 'Future Nostalgia', lançado em 2020, trouxe sucessos como 'Don't Start Now', 'Physical', 'Break My Heart' e 'Levitating'. A primeira também estourou no Brasil, sobretudo com as danças da cantora Manu Gavassi na 20ª edição do Big Brother Brasil. Muito bem recepcionado pelo público e pela mídia especializada, o álbum rendeu à Lipa seis indicações no Grammy Awards, incluindo Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal de Pop, sendo vencedor desta última categoria.
Dua Lipa também tem outros sucessos na carreira. A cantora lançou o single 'One Kiss', em parceria com Calvin Harris, que alcançou a primeira posição no Reino Unido e se tornou a música número um por uma artista feminina em 2018. Também lançou a música “Dance the Night”, que fez parte da trilha sonora do filme indicado ao Oscar “Barbie”. Aliás, Dua também fez uma pequena participação no filme como a Barbie Sereia.
Em 2016, Lipa criou a Sunny Hill Foundation com seu pai para financiar diversos projetos sociais em seu país natal, Kosovo. Ela organizou o seu próprio festival para angariar fundos para a Sunny Hill Foundation e recebeu do Presidente da Câmara, Shpend Ahmeti, a Chave de Pristina.