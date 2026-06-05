Celebridades e TV Dua Lipa divulga primeiras fotos do casamento com Callum Turner Dua Lipa compartilhou nas redes sociais as primeiras fotos de seu casamento com o ator Callum Turner, realizado no dia 31 de maio, em Londres. Nas imagens, divulgadas dois dias após a cerimônia, o casal aparece trocando carinhos e deixando de mãos dadas o histórico prédio Old Marylebone Town Hall, onde oficializou a união em uma celebração reservada para familiares e amigos próximos. A cantora também publicou uma foto individual exibindo o look escolhido para a ocasião, um modelo personalizado d Por Flipar

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