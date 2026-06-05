Regina Casé estreia a peça “Viva! Vida” no Rio de Janeiro

Em entrevista ao programa 'Conversa Vai, Conversa Vem', Regina, hoje com 72 anos, afirmou que o amadurecimento trouxe benefícios para sua atuação. Segundo a atriz, a idade aumentou sua compreensão sobre a vida e as pessoas, enriquecendo sua capacidade de interpretar personagens e de se comunicar com o público. Além disso, ela destacou a necessidade de repensar a relação humana com o meio ambiente. Para Regina, a ideia de 'salvar o planeta' é equivocada, já que a Terra existiu por bilhões de anos