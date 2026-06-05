Regina Casé estreia a peça “Viva! Vida” no Rio de Janeiro

A montagem nasceu de reflexões sobre o planeta, a natureza, o tempo e os desafios ambientais contemporâneos, inspiradas por conversas entre o cineasta Estevão Ciavatta, companheiro da atriz há quase três décadas, e pesquisadores dedicados ao estudo do meio ambiente. O casal viu no projeto uma oportunidade de reunir interesses que os aproximaram ao longo dos anos, como a valorização da diversidade cultural brasileira, das comunidades tradicionais e da preservação ambiental.
Em entrevista ao programa 'Conversa Vai, Conversa Vem', Regina, hoje com 72 anos, afirmou que o amadurecimento trouxe benefícios para sua atuação. Segundo a atriz, a idade aumentou sua compreensão sobre a vida e as pessoas, enriquecendo sua capacidade de interpretar personagens e de se comunicar com o público. Além disso, ela destacou a necessidade de repensar a relação humana com o meio ambiente. Para Regina, a ideia de 'salvar o planeta' é equivocada, já que a Terra existiu por bilhões de anos
Conheça mais sobre a trajetória de Regina Casé. Nascida em 25 de fevereiro de 1954, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, ela é uma consagrada atriz, apresentadora e humorista conhecida por programas como 'Esquenta!' e por seu trabalho voltado à valorização da cultura popular, das comunidades periféricas e da diversidade cultural do país.
É filha de Geraldo César Casé e Heleida Barreto Casé, além de neta de Ademar Casé, pioneiro do rádio brasileiro e natural de Belo Jardim, em Pernambuco. Inclusive, em dezembro de 2025, a atriz recebeu o título de cidadã pernambucana, concedido pela Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco). Na mesma solenidade, a Câmara Municipal do Recife também lhe entregou o título de cidadã recifense.
Regina conheceu o teatro em 1970 e decidiu se inscrever no curso de Sérgio Britto. Depois, em 1974, fundou o grupo teatral “Asdrúbal Trouxe o Trombone”. Nos anos 1980, inovou no teatro com “A Farra da Terra”, espetáculo que incorporava projeções ao vivo, permitindo ao público observar com mais detalhes as expressões dos atores.
Em 1986, teve seu primeiro papel de destaque na TV, que se tornou um dos mais marcantes de sua carreira: Tina Pepper, na novela “Cambalacho”, escrita por Sílvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando. A personagem, criada especialmente para ela, conquistou o público com seu estilo e carisma.
Dois anos depois, integrou o elenco do humorístico “TV Pirata”, um dos programas mais relevantes da história do humor televisivo brasileiro, ao lado de nomes como Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, Cláudia Raia e Ney Latorraca. Seu personagem mais conhecido foi a apresentadora do “Casal Telejornal”, em parceria com Guimarães.
No cinema, em 2000, se destacou com “Eu, Tu, Eles”, filme de Andrucha Waddington. Pelo papel da nordestina Darlene, recebeu o prêmio de melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e no Festival de Cartagena. Sua atuação foi elogiada pelo “New York Times”, que a comparou à atriz italiana Anna Magnani.
Em 2014, Regina Casé protagonizou “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, como a empregada Val. O filme foi premiado no Festival de Berlim, rendeu a ela e Camila Márdila o prêmio de Melhor Atriz em Sundance e ainda foi indicado ao Critics Choice Awards como Melhor Filme Estrangeiro.
A partir de 2019, Regina Casé voltou a se dedicar mais intensamente à atuação. Protagonizou filmes e retornou às novelas do horário nobre da TV Globo com 'Amor de Mãe', de Manuela Dias, após 18 anos afastada do gênero. Na trama, interpretou Lurdes, uma mulher que se muda para o Rio de Janeiro em busca do filho desaparecido. Em seguida, integrou o elenco de 'Todas as Flores', novela do Globoplay, na qual deu vida a Zoé, a primeira vilã de sua carreira.
Outra faceta importante de sua carreira é a de apresentadora. Regina começou a investir nessa área a partir dos anos 1990 e passou a comandar diversos programas de televisão. Em 2011, Regina estreou o dominical “Esquenta!”, programa voltado à música e à diversidade cultural, que levava ao palco diversos nomes da música brasileira, de estilos como funk e pagode. O programa permaneceu no ar até 2017.