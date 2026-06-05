Galeria Origem e Curiosidades da Maçã do Amor A maçã do amor é um doce tradicional feito a partir de uma maçã inteira coberta por uma camada endurecida de açúcar caramelizado e servida com um palito que facilita o consumo. Conhecida em diversos países, a iguaria recebe nomes diferentes, como candy apple em inglês, pomme d'amour em francês e manzana de caramelo em espanhol. Seu aspecto brilhante e sua combinação de sabores entre o doce do caramelo e a acidez da fruta ajudaram a transformá-la em um uma guloseima presente em muitas festas. Por Flipar

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