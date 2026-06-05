Galeria Pastel de Belém: conheça a ligação do famoso doce com monges portugueses O Pastel de Belém é uma das sobremesas mais tradicionais e famosas de Portugal. Conhecido pela massa folhada crocante e pelo recheio cremoso à base de ovos, o doce conquistou admiradores dentro e fora do país. Embora muitas pessoas usem os nomes 'Pastel de Belém' e 'Pastel de Nata' como sinônimos, existe uma diferença importante entre eles. Apenas os doces produzidos a partir da receita original da histórica confeitaria de Belém podem receber oficialmente o nome de Pastel de Belém. Por Flipar

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