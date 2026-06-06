Tutancâmon: o segredo vindo do espaço escondido na tumba do faraó egípcio

Mais de um século após sua descoberta, a tumba de Tutancâmon continua sendo uma referência fundamental para arqueólogos e historiadores. Novas tecnologias de análise permitem extrair informações inéditas dos objetos encontrados em 1922, como ocorreu com a investigação da adaga feita de metal extraterrestre. Cada novo estudo ajuda a compreender melhor uma das civilizações mais influentes da Antiguidade e reforça o legado de um faraó que, embora tenha governado por pouco tempo, conquistou uma form