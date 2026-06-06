Economia Governo faz alerta sobre débitos de FGTS e orienta empregadores a regularizar situação Empresas podem estar com pendências relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e devem verificar possíveis notificações emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O alerta foi feito pelo governo no dia 2 de junho de 2026 após a identificação de irregularidades por meio do sistema FGTS Digital. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, os empregadores precisam consultar se receberam a Notificação para Solução de Pendência Trabalhista (NSP). O documento funciona co Por Flipar

- Joédson Alves/Agência Brasil