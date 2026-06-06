Galeria Algodão-doce: por que a guloseima açucarada atrai tanto as crianças Leve, colorido e irresistivelmente doce, o algodão-doce é uma das guloseimas mais tradicionais e queridas de festas, parques de diversão e eventos como as festas juninas. Sua aparência, que lembra uma nuvem colorida, desperta a curiosidade e conquista crianças e adultos há gerações. Além de ser uma deliciosa opção para saborear, o doce também faz parte da decoração e da experiência visual de muitos eventos, pode até ser servido em palitos, copos, potes e embalagens personalizadas. Mas você sabe Por Flipar

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