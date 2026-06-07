Economia Brasil quer produzir mais grão-de-bico e lentilha: fatos que ajudam a entender a importância desses alimentos O Brasil busca ampliar a produção de grão-de-bico e lentilha para reduzir a dependência das importações e fortalecer o abastecimento interno. A iniciativa acompanha o crescimento do consumo dessas leguminosas, cada vez mais presentes na alimentação dos brasileiros. Conheça alguns fatos que ajudam a entender a importância desses alimentos. Por Flipar

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