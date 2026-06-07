Artes ‘Van Gogh brasileiro’: conheça o artista paranaense Miguel Bakun, que foi ‘redescoberto’ após a morte Durante muito tempo, o paranaense Miguel Bakun permaneceu à margem do reconhecimento concedido a outros grandes nomes da arte brasileira, apesar de sua produção singular e da força expressiva de suas obras. Nascido no Paraná em 1909, o artista desenvolveu uma obra marcada por cores intensas, especialmente tons de amarelo, azul e branco, característica que levou críticos a estabelecer paralelos com o trabalho de Vincent van Gogh. A comparação surgiu ainda na década de 1940 e voltou a ganhar desta Por Flipar

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