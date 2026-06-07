Artes

‘Van Gogh brasileiro’: conheça o artista paranaense Miguel Bakun, que foi ‘redescoberto’ após a morte

Durante muito tempo, o paranaense Miguel Bakun permaneceu à margem do reconhecimento concedido a outros grandes nomes da arte brasileira, apesar de sua produção singular e da força expressiva de suas obras. Nascido no Paraná em 1909, o artista desenvolveu uma obra marcada por cores intensas, especialmente tons de amarelo, azul e branco, característica que levou críticos a estabelecer paralelos com o trabalho de Vincent van Gogh. A comparação surgiu ainda na década de 1940 e voltou a ganhar desta

Por Flipar
Montagem/Divulgação/Simões de Assis

Descendente de imigrantes eslavos, Bakun enfrentou dificuldades desde cedo. Trabalhou em diferentes profissões para garantir a sobrevivência, incluindo atividades como alfaiate, fotógrafo e decorador de letreiros. Na juventude, ingressou na Marinha, período em que sofreu um grave acidente após uma queda que deixou sequelas permanentes. Foi também nessa época que conheceu o artista José Pancetti, cuja amizade teve papel importante em seu interesse pelas artes visuais.

Domínio Público

Na década de 1950, o criador atingiu sua maturidade produtiva, embora jamais tenha alcançado estabilidade financeira. Mesmo nos anos de maior produção artística, viveu de forma simples e distante dos principais centros culturais do país. Suas obras costumam retratar paisagens, lagos, bosques, praias e cenários naturais que se afastam da imagem ensolarada e exuberante frequentemente associada à arte brasileira do século 20.

Domínio Público

Em suas obras mais tardias, formas e elementos da natureza passaram a assumir aspectos mais simbólicos, o que levou alguns especialistas a identificar aproximações com o surrealismo. Sua trajetória também apresenta semelhanças com a de Van Gogh em aspectos pessoais, já que ambos enfrentaram problemas emocionais e tiveram vidas marcadas por sofrimento e incompreensão.

Domínio Público

Veja Mais