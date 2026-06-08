Entretenimento Maior LEGO de todos os tempos recria um dos edifícios mais admirados do planeta A LEGO anunciou o maior conjunto já lançado em sua história: uma réplica da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona. O modelo impressiona pelo tamanho e pelo nível de detalhes, reproduzindo um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Por Flipar

Divulgação