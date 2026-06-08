Maior LEGO de todos os tempos recria um dos edifícios mais admirados do planeta

O conjunto possui 12.060 peças, superando todos os recordistas anteriores da fabricante dinamarquesa. A montagem foi desenvolvida para colecionadores e entusiastas que apreciam projetos arquitetônicos de grande complexidade.
O lançamento chamou atenção não apenas pelo número de peças, mas também pela escolha do edifício retratado. A Sagrada Família é considerada uma das obras arquitetônicas mais emblemáticas da atualidade e recebe milhões de visitantes todos os anos.
Localizada em Barcelona, a Basílica da Sagrada Família começou a ser construída em 1882 e permanece em desenvolvimento até hoje. O projeto ganhou fama mundial graças à contribuição do arquiteto Antoni Gaudí, que dedicou grande parte de sua vida à obra.
O templo tornou-se um dos maiores símbolos da Espanha e um importante patrimônio cultural. Sua arquitetura combina elementos religiosos, formas inspiradas na natureza e soluções estruturais inovadoras que atraem estudiosos e turistas de diversos países.
A história da LEGO começou em 1932, quando o carpinteiro Ole Kirk Christiansen fundou uma pequena fábrica de brinquedos na Dinamarca. Inicialmente, os produtos eram feitos de madeira e incluíam carrinhos, animais e outros objetos simples.
O nome LEGO surgiu da expressão dinamarquesa “leg godt”, que significa “brincar bem”. A marca adotou a denominação oficialmente poucos anos após sua criação, transformando-a em uma das mais reconhecidas do planeta.
Os famosos blocos de encaixe surgiram na década de 1950 e revolucionaram o mercado de brinquedos. O sistema permitia criar estruturas variadas utilizando peças compatíveis entre si, estimulando criatividade e raciocínio.
Uma curiosidade é que os blocos produzidos atualmente continuam compatíveis com muitos dos fabricados há décadas. Essa padronização ajudou a construir a reputação de qualidade e durabilidade da empresa.
Ao longo dos anos, a LEGO expandiu seu catálogo para incluir castelos, cidades, veículos, naves espaciais e construções famosas. A empresa também firmou parcerias com franquias de cinema, televisão e videogames.
A fabricante já lançou alguns dos maiores conjuntos do mundo inspirados em monumentos, veículos e cenários famosos, inclusive de filmes como Jurassic Park (foto). Esses modelos podem exigir dezenas de horas de montagem e são voltados principalmente para o público adulto.
Hoje, a LEGO é considerada uma das marcas de brinquedos mais valiosas e influentes do planeta. Seus produtos são vendidos em dezenas de países e continuam conquistando novas gerações de fãs e colecionadores.