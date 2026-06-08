Galeria Pokhara, o cartão postal nepalês: onde o lago encontra o Himalaia Pokhara é uma cidade que encanta pela sua atmosfera tranquila e pela proximidade com a natureza. Localizada no Nepal, às margens do Lago Phewa, oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes e vida cultural vibrante. O reflexo das montanhas do Himalaia nas águas calmas cria um cenário que parece desenhado à mão. Ao caminhar por suas ruas, o visitante se depara com uma mistura de espiritualidade, aventura e hospitalidade. É um destino que desperta curiosidade e convida a descobrir cada d Por Flipar

Reprodução do Flickr Wesley e Brandon Rosenblum