Ohrid, um paraíso da Macedônia escondido às margens do ‘lago eterno’

O Lago Ohrid é um dos mais antigos da Europa, com cerca de três milhões de anos de existência, e sua profundidade chega a mais de 280 metros. Suas águas cristalinas abrigam espécies únicas de peixes e plantas, tornando-o um verdadeiro laboratório natural de biodiversidade e patrimônio ecológico de valor mundial. Além de sua importância científica, o lago é cenário de passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de contemplação que atraem milhares de visitantes todos os anos.
Ohrid foi reconhecida pela UNESCO em 1979 como Patrimônio Mundial, destacando tanto sua riqueza cultural quanto sua paisagem natural de valor universal. A cidade preserva mais de 365 igrejas datadas da Idade Média, muitas delas com afrescos e ícones bizantinos, além de sítios arqueológicos que revelam camadas de civilizações antigas. Esse título reforça a importância de Ohrid como destino singular, onde a combinação de espiritualidade, arquitetura e natureza faz da cidade um destino único no mun
A Igreja de São João em Kaneo, construída no século 13, é um dos símbolos mais fotografados de Ohrid. Localizada em um penhasco com vista direta para o lago, combina elementos bizantinos e armênios em sua arquitetura. O cenário ao redor transforma a visita em uma experiência contemplativa, e o pôr do sol visto dali é considerado um dos mais belos da região.
A Fortaleza de Samuel foi erguida no século 10 e serviu como centro de defesa do Império Búlgaro. Situada no ponto mais alto da cidade, oferece vistas panorâmicas do lago e das montanhas que cercam Ohrid. Hoje é um dos locais mais visitados, permitindo ao visitante compreender a importância estratégica da cidade ao longo da história e sentir a imponência das muralhas que ainda resistem ao tempo.
Fundado no século 9, o Mosteiro de São Naum é famoso por sua arquitetura e pelos frescos preservados. Localizado às margens do lago, o espaço transmite uma atmosfera espiritual que atrai peregrinos e turistas. A tradição diz que é possível ouvir o coração do santo ao encostar no seu túmulo, reforçando o caráter místico do local e tornando a visita uma experiência única de fé e cultura.
Ohrid mantém vivas suas tradições culturais através de festivais de música, dança e teatro. O Festival de Verão de Ohrid reúne artistas internacionais e locais em apresentações memoráveis. Essa efervescência cultural reforça a identidade vibrante da cidade e transforma cada visita em uma experiência artística que conecta passado e presente.
As pérolas de Ohrid são joias artesanais produzidas a partir de escamas de peixe do lago. Essa técnica centenária tornou-se símbolo da cidade e atrai visitantes interessados em peças exclusivas. Mais do que adornos, representam a ligação entre natureza e cultura, sendo um dos souvenirs mais procurados e valorizados da região.
A culinária de Ohrid destaca-se pela truta endêmica do lago, preparada de diversas formas. A cozinha local mistura influências balcânicas e mediterrâneas, criando pratos ricos em sabor. Restaurantes à beira do lago oferecem experiências gastronômicas que unem tradição, frescor e paisagem deslumbrante, tornando a refeição parte essencial da viagem.
Construído no período helenístico, o Teatro Antigo de Ohrid é um dos mais antigos da região. Ainda hoje recebe apresentações culturais e concertos, mantendo viva sua função original. É um espaço que conecta passado e presente, permitindo que a arte continue a ecoar em suas arquibancadas históricas e preservando sua relevância cultural.
Ohrid enfrenta desafios para equilibrar turismo e preservação ambiental. Projetos locais buscam proteger o lago e reduzir impactos da visitação. A consciência ecológica é cada vez mais parte da experiência, incentivando práticas responsáveis entre moradores e visitantes e garantindo que o patrimônio natural seja preservado para o futuro.
À noite, Ohrid revela uma atmosfera mágica com ruas iluminadas e reflexos no lago. Cafés e bares ganham vida, oferecendo música e hospitalidade típica. É o momento perfeito para sentir a energia vibrante da cidade em contraste com sua serenidade diurna, criando memórias que permanecem muito além da viagem.