Animais ‘Ilha dos Gatos’: presença de mais de 700 felinos abandonados desafia autoridades no litoral do Rio Uma pequena ilha coberta por vegetação situada entre as baías de Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, abriga uma situação complexa que mobiliza pesquisadores, autoridades e organizações de proteção animal. Conhecida popularmente como “Ilha dos Gatos”, a Ilha Furtada se tornou lar de uma população estimada em mais de 700 felinos, resultado de décadas de abandono. Relatos locais apontam que a presença desses animais começou na década de 1950, após a breve estadia de uma Por Flipar

Reprodução/Record TV