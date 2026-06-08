Estilo de Vida Pingo de leite: conheça o doce artesanal brasileiro que nasceu nas fazendas e atravessa gerações O pingo de leite é um doce tradicional brasileiro preparado basicamente com leite e açúcar. Conhecido pelo sabor marcante e pela textura firme, ele costuma aparecer em mercados, feiras e cidades do interior, especialmente em regiões ligadas à produção leiteira. Por Flipar

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