Entretenimento Nonogramas: como um simples conjunto de números se transforma em imagens surpreendentes Os nonogramas são jogos de lógica que desafiam os participantes a descobrir uma imagem oculta em uma grade formada por quadrados. Para isso, é preciso interpretar números posicionados ao lado das linhas e colunas, que indicam quantos espaços devem ser preenchidos. A atividade combina raciocínio, atenção e paciência. Por Flipar

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