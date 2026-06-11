Estilo de Vida Chuveiros para todos os gostos e bolsos: das duchas simples aos modelos inteligentes O chuveiro é um dos equipamentos mais presentes nas residências modernas e desempenha papel fundamental na higiene diária. Sua praticidade e facilidade de uso fizeram com que se tornasse a principal opção de banho em diversos países. Ao longo do tempo, o equipamento passou por constantes aperfeiçoamentos. As origens do chuveiro moderno remontam ao final do século XIX, quando os avanços nos sistemas hidráulicos permitiram distribuir água de forma mais eficiente. Desde então, diferentes tecnologia Por Flipar

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