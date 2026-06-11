Galeria Em meio a tensões com a China, Taiwan apresenta três versões de cães-robôs militares Em meio ao aumento das tensões na região, Taiwan apresentou uma nova geração de sistemas militares não tripulados: cães-robôs desenvolvidos para missões de vigilância, reconhecimento e apoio armado. Os equipamentos foram exibidos em Taipei pelo principal instituto de pesquisa militar taiwanês, e representam mais um passo na estratégia de modernização das forças de defesa locais diante da crescente pressão exercida pela China. Os robôs utilizam como base a plataforma Vision 60, criada pela empres Por Flipar

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