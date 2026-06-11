Galeria Como tirar um cisco do olho com segurança e evitar complicações A presença de um cisco no olho costuma gerar incômodo imediato e intenso. Porém, é fundamental agir com calma. O olho é uma estrutura extremamente sensível, e atitudes impulsivas podem piorar a situação, causando até pequenas lesões na córnea. Em muitos casos, o próprio organismo consegue eliminar partículas superficiais por meio da produção de lágrimas e do piscar dos olhos. Por isso, antes de tentar qualquer procedimento, é importante adotar medidas simples e seguras para evitar complicações. Por Flipar

Reprodução do Youtube