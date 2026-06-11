Animais Novas espécies de minhocas são descobertas no interior de São Paulo Duas novas espécies de minhocas foram descobertas na Fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. A descoberta, realizada por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, da Embrapa Florestas e da Universidade Federal do Paraná, foi publicada por meio de um artigo científico em abril de 2026 na revista científica internacional Zootaxa. De acordo com os responsáveis da pesquisa, a descoberta ajuda a ampliar o conhecimento sobre Por Flipar

Divulgação Embrapa