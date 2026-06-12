Modo turbo: Liam Neeson faz 74 anos com 5 filmes previstos na agenda

Em entrevistas concedidas na época, o ator afirmou que o trabalho teve um papel importante em seu processo de luto. 'Eu não sou bom sem trabalho. Eu só não queria, especialmente para os meus meninos, parecer estar chafurdando em tristeza ou depressão', declarou. Segundo Neeson, dedicar-se aos treinamentos e às filmagens, especialmente de filmes de ação, ajudou a manter a mente ocupada e seguir em frente. Ainda assim, ele ressaltou que o luto é uma experiência imprevisível e impossível de control
Em outra entrevista, concedida em 2012 durante a divulgação do filme 'A Perseguição', Neeson compartilhou uma reflexão sobre amizade e envelhecimento. Na ocasião, afirmou que chega um momento da vida em que as pessoas acreditam já ter feito todos os amigos que fariam. Para ele, fatores como rotina, trabalho, responsabilidades familiares e cansaço levam muitos adultos a priorizar a manutenção de vínculos antigos em vez de criar novas conexões. Com o passar do tempo, as amizades passam a ser valor
Conheça mais sobre a trajetória de William 'Liam' Neeson. Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, na Irlanda do Norte, ele é um ator mundialmente conhecido como um dos principais atores de ação do cinema moderno. Sua filmografia se divide entre clássicos aclamados pela crítica e franquias de sucesso de bilheteria.
Antes de se tornar ator, ele foi um boxeador habilidoso, chegou a cursar física e ciência da computação na Queen's University Belfast e trabalhou como motorista de empilhadeira. Depois, estudou para ser professor e fez aulas de teatro. Ele estreou nos palcos em 1976, quando entrou para o Lyric Players Theatre de Belfast. Dois anos depois, passou a fazer parte do prestigiado Abbey Theatre em Dublin, na Irlanda.
O primeiro filme da carreira de Liam Neeson foi “O Peregrino” em 1978. Depois, viveu o personagem Gawain em 'Excalibur, a Espada do Poder', em 1981, o que abriu caminho para papéis coadjuvantes em filmes como 'Rebelião em Alto Mar', 'A Missão' e 'Sob Suspeita', na década de 1980.
A sua grande oportunidade aconteceu em 1993, quando o diretor Steven Spielberg o escolheu para viver o herói do Holocausto Oskar Schindler em 'A Lista de Schindler'. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. O filme se tornou um dos maiores clássicos do cinema mundial e colocou Neeson definitivamente entre os grandes atores de sua geração.
Além do sucesso com Spielberg, Neeson viveu o lendário líder escocês em 'Rob Roy: A Saga de uma Paixão', em 1995, e o revolucionário irlandês em 'Michael Collins: O Preço da Liberdade', em 1996. Em 1998, interpretou Jean Valjean em uma adaptação de 'Os Miseráveis', de Victor Hugo, e voltou aos palcos para viver o poeta irlandês Oscar Wilde em 'The Judas Kiss', em Londres e na Broadway.
Em 1999, estrelou como o mestre Jedi Qui-Gon Jinn em 'Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma'. Fez parte do elenco de“Gangues de Nova York” em 2002 e de 'Batman Begins', em 2005, como Ducard, primeiro filme da trilogia de Christopher Nolan sobre o herói da DC, estrelada por Christian Bale. Depois, voltou para interpretar Ra's al Ghul no último filme da trilogia, 'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge'.
Um dos filmes mais memoráveis de sua carreira é 'Busca Implacável'. No filme, lançado em 2008, Neeson viveu um ex-agente da CIA, Bryan Mills, que busca sua filha sequestrada durante uma viagem pela Europa. O sucesso de bilheteria do filme deu origem a uma franquia, que contou com sequências no cinema com o ator no mesmo papel e uma série estrelada por Clive Standen como protagonista.
Esse filme deu início à fama do ator como herói de ação maduro e implacável. Nesse mesmo gênero, estrelou filmes como 'Esquadrão Classe A', '72 Horas', 'Desconhecido', 'A Perseguição', 'Sem Escalas', 'Caçada Mortal', 'Noite Sem Fim', 'Operação Chromite', 'O Passageiro', 'Vingança a Sangue-Frio', 'MIB: Homens de Preto - Internacional', 'Legado Explosivo', 'Missão Resgate', 'Assassino Sem Rastro', 'A Chamada', 'Último Alvo', entre outros.
Mas além da atuação, a trajetória do ator também é marcada por uma tragédia na vida pessoal. Em 2009, ele perdeu a esposa, a atriz Natasha Richardson, conhecida por filmes como 'Operação Cupido'. Ela morreu após sofrer um acidente de esqui. Os dois eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos.