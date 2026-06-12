Celebridades e TV Modo turbo: Liam Neeson faz 74 anos com 5 filmes previstos na agenda Liam Neeson completou 74 anos em 7 de junho de 2026, mas a idade não o impede de continuar atuando em grandes produções de ação. Com mais de cinco filmes previstos para os próximos anos, o ator segue como um dos nomes mais ativos de Hollywood. Sua dedicação à carreira ficou ainda mais evidente após a morte de sua esposa, Natasha Richardson, em um trágico acidente em 2009. Poucos dias depois da perda, Neeson decidiu retornar ao trabalho, acreditando que a ocupação seria fundamental para enfrentar Por Flipar

Wikimedia Commons / Karen Seto