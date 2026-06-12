Galeria Uma doença antiga e que ainda mata: a realidade da tuberculose no século 21 A tuberculose é uma doença infecciosa que está entre as mais antigas da humanidade. Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch, ela afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos, como rins, ossos e sistema nervoso. Apesar dos avanços da medicina, da disponibilidade de tratamento eficaz e das campanhas de prevenção, a doença continua sendo um importante problema de saúde pública em diversas partes do mundo. Sua persistência demonstra que Por Flipar

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