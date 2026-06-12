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Uma doença antiga e que ainda mata: a realidade da tuberculose no século 21

A tuberculose é uma doença infecciosa que está entre as mais antigas da humanidade. Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch, ela afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos, como rins, ossos e sistema nervoso. Apesar dos avanços da medicina, da disponibilidade de tratamento eficaz e das campanhas de prevenção, a doença continua sendo um importante problema de saúde pública em diversas partes do mundo. Sua persistência demonstra que

Por Flipar
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A transmissão ocorre pelo ar, por meio de gotículas liberadas quando uma pessoa infectada tosse, fala ou espirra. Apesar de ser prevenível e tratável, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública global. Só em 2024, 1,23 milhão de pessoas morreram no mundo da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre, sudorese noturna, cansaço e perda de peso. Em alguns casos, a doença pode evoluir de forma silenciosa no início, o que dificulta o diagnóstico precoce e favorece a transmissão.

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O tratamento baseia-se em uma combinação de antibióticos administrados por um período mínimo de seis meses. No entanto, a interrupção precoce do tratamento, após a melhora dos sintomas, pode levar ao surgimento de formas resistentes da bactéria, o que complica ainda mais o controle da doença.

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Além disso, a coinfecção com o vírus da HIV aumenta significativamente o risco de desenvolvimento da forma ativa da doença, tornando o quadro mais grave.

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Mesmo com avanços médicos, a tuberculose ainda está entre as doenças infecciosas mais fatais do mundo. Um dos principais motivos é a desigualdade no acesso à saúde. Populações em situação de pobreza, desnutridas ou vivendo em ambientes com alta densidade populacional têm maior risco de adoecer e menor acesso a diagnóstico e tratamento adequados.

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Embora existam iniciativas globais para o controle da doença, como campanhas lideradas pela Organização Mundial da Saúde, ainda há desafios significativos para eliminar a enfermidade. Combater a tuberculose exige não apenas medicamentos, mas também melhorias nas condições de vida, acesso à informação e fortalecimento dos sistemas de saúde.

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