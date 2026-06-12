Galeria Cientistas revelam gigantesco ecossistema de corais oculto nas profundezas do oceano Quando se fala em recifes de coral, a imagem mais comum remete a águas tropicais cristalinas e iluminadas pelo sol. No entanto, existem alguns desses vastos ecossistemas que também prosperam em regiões profundas e frias dos oceanos. Um dos exemplos mais impressionantes fica no Blake Plateau (ou 'Planalto de Blake'), uma extensa área submarina localizada diante da costa sudeste dos Estados Unidos. Após mais de uma década de pesquisas, cientistas identificaram ali o maior recife de corais de águas Por Flipar

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