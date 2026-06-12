Entretenimento Doces de Pelotas: patrimônio imaterial da cidade ganha projeção na tradicional Fenadoce A Fenadoce (Feira Nacional do Doce) é um dos maiores símbolos culturais e gastronômicos do Brasil, celebrando a tradição doceira de Pelotas e atraindo visitantes de todas as regiões. O evento transforma a cidade num espaço vibrante, onde sabores, histórias e manifestações artísticas se encontram em perfeita harmonia. Cada edição reforça a identidade local e projeta Pelotas como referência nacional na produção artesanal de doces. Por Flipar

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