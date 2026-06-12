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Doces de Pelotas: patrimônio imaterial da cidade ganha projeção na tradicional Fenadoce

A Fenadoce (Feira Nacional do Doce) é um dos maiores símbolos culturais e gastronômicos do Brasil, celebrando a tradição doceira de Pelotas e atraindo visitantes de todas as regiões. O evento transforma a cidade num espaço vibrante, onde sabores, histórias e manifestações artísticas se encontram em perfeita harmonia. Cada edição reforça a identidade local e projeta Pelotas como referência nacional na produção artesanal de doces.

Por Flipar
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O público encontra desde receitas centenárias até releituras contemporâneas que encantam pela criatividade e pelo sabor. A atmosfera festiva, marcada por música, dança e artesanato, cria uma experiência que desperta curiosidade e vontade de explorar cada detalhe. Para quem deseja mergulhar em tradições que unem sabor e cultura, conhecer mais sobre a Fenadoce é um convite irresistível.

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A 32ª edição da Feira Nacional do Doce em Pelotas acontecerá entre os dias 15 de julho e 02 de agosto de 2026. O evento ocorrerá no Centro de Eventos Fenadoce, na Av. Presidente Goulart, s/n, em Pelotas/RS. A Fenadoce surgiu em 1986 como uma iniciativa para valorizar a tradição doceira de Pelotas.

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A produção de doces em Pelotas remonta ao período colonial e às influências portuguesas. Desde então, o evento cresceu em proporção e importância. Os doces de Pelotas são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil, resultado de técnicas artesanais transmitidas ao longo dos séculos.

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Hoje os doces são reconhecidos como patrimônio imaterial, um trunfo da cidade para atrair visitantes. A Fenadoce, aliás, é o espaço onde essa herança ganha visibilidade nacional, reunindo confeiteiros e famílias que dedicam suas vidas à preservação dessas receitas.

reprodução de vídeo TV Globo

O festival nÃ£o apenas celebra sabores, mas tambÃ©m reforÃ§a a importÃ¢ncia da memÃ³ria coletiva e da valorizaÃ§Ã£o das tradiÃ§Ãµes locais. Mais de 200 tipos de doces podem ser encontrados na feira,

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Como a variedade de doces produzidos em Pelotas é grande, os visitantes encontram desde clássicos como camafeu e quindim até criações inovadoras que surpreendem o paladar. A diversidade reflete a riqueza cultural da cidade e a capacidade de reinventar tradições sem perder a essência.

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Além da gastronomia, a Fenadoce oferece um espaço cultural com apresentações artísticas, exposições e atividades educativas. O público pode vivenciar danças folclóricas, música regional e manifestações que reforçam o vínculo entre arte e tradição.

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Essa dimensão amplia o alcance do festival, tornando-o um evento completo e multifacetado. A Fenadoce movimenta a economia local, gerando empregos temporários e impulsionando setores como turismo, hotelaria e comércio.

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O evento atrai visitantes de diversas regiões, aumentando a visibilidade de Pelotas e fortalecendo sua posição como destino cultural. Esse impacto econômico demonstra como a tradição doceira se transforma em motor de desenvolvimento.

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Pelotas está localizada no sul do Rio Grande do Sul e possui área de aproximadamente 1.610 km². Com população estimada em cerca de 325 mil habitantes, é um dos principais centros urbanos da região sul do estado.

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A cidade de Pelotas é conhecida por seu rico patrimônio histórico, pela tradição na produção de doces e pela forte identidade cultural. Importante polo universitário do sul do estado, atrai estudantes de diversas regiões do país. Sua arquitetura preservada, os eventos culturais e a gastronomia típica ajudam a reforçar sua relevância no cenário gaúcho.

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