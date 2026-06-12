Doces de Pelotas: patrimônio imaterial da cidade ganha projeção na tradicional Fenadoce

O público encontra desde receitas centenárias até releituras contemporâneas que encantam pela criatividade e pelo sabor. A atmosfera festiva, marcada por música, dança e artesanato, cria uma experiência que desperta curiosidade e vontade de explorar cada detalhe. Para quem deseja mergulhar em tradições que unem sabor e cultura, conhecer mais sobre a Fenadoce é um convite irresistível.
A 32ª edição da Feira Nacional do Doce em Pelotas acontecerá entre os dias 15 de julho e 02 de agosto de 2026. O evento ocorrerá no Centro de Eventos Fenadoce, na Av. Presidente Goulart, s/n, em Pelotas/RS. A Fenadoce surgiu em 1986 como uma iniciativa para valorizar a tradição doceira de Pelotas.
A produção de doces em Pelotas remonta ao período colonial e às influências portuguesas. Desde então, o evento cresceu em proporção e importância. Os doces de Pelotas são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil, resultado de técnicas artesanais transmitidas ao longo dos séculos.
Hoje os doces são reconhecidos como patrimônio imaterial, um trunfo da cidade para atrair visitantes. A Fenadoce, aliás, é o espaço onde essa herança ganha visibilidade nacional, reunindo confeiteiros e famílias que dedicam suas vidas à preservação dessas receitas.
O festival nÃ£o apenas celebra sabores, mas tambÃ©m reforÃ§a a importÃ¢ncia da memÃ³ria coletiva e da valorizaÃ§Ã£o das tradiÃ§Ãµes locais. Mais de 200 tipos de doces podem ser encontrados na feira,
Como a variedade de doces produzidos em Pelotas é grande, os visitantes encontram desde clássicos como camafeu e quindim até criações inovadoras que surpreendem o paladar. A diversidade reflete a riqueza cultural da cidade e a capacidade de reinventar tradições sem perder a essência.
Além da gastronomia, a Fenadoce oferece um espaço cultural com apresentações artísticas, exposições e atividades educativas. O público pode vivenciar danças folclóricas, música regional e manifestações que reforçam o vínculo entre arte e tradição.
Essa dimensão amplia o alcance do festival, tornando-o um evento completo e multifacetado. A Fenadoce movimenta a economia local, gerando empregos temporários e impulsionando setores como turismo, hotelaria e comércio.
O evento atrai visitantes de diversas regiões, aumentando a visibilidade de Pelotas e fortalecendo sua posição como destino cultural. Esse impacto econômico demonstra como a tradição doceira se transforma em motor de desenvolvimento.
Pelotas está localizada no sul do Rio Grande do Sul e possui área de aproximadamente 1.610 km². Com população estimada em cerca de 325 mil habitantes, é um dos principais centros urbanos da região sul do estado.
A cidade de Pelotas é conhecida por seu rico patrimônio histórico, pela tradição na produção de doces e pela forte identidade cultural. Importante polo universitário do sul do estado, atrai estudantes de diversas regiões do país. Sua arquitetura preservada, os eventos culturais e a gastronomia típica ajudam a reforçar sua relevância no cenário gaúcho.