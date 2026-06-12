Mais bonita do mundo? Árvore de 800 anos transforma vila sul-coreana em atração durante o outono

O fluxo constante de turistas é tão grande que levou as autoridades locais a adotarem medidas de preservação para garantir a proteção desse patrimônio natural, reconhecido oficialmente como monumento natural desde 1965. Além de sua relevância histórica, a ginkgo impressiona pelas dimensões extraordinárias. Sua altura alcança cerca de 33 metros, enquanto a copa se espalha por aproximadamente 37,5 metros de largura.
O porte monumental reforça sua posição como uma das árvores mais famosas da Coreia do Sul e uma das mais impressionantes representantes da espécie no mundo. A longevidade também desperta admiração, já que a árvore sobreviveu a séculos de transformações políticas, sociais e ambientais na península coreana.
O fascínio em torno da ginkgo não se limita à aparência. Ao longo dos anos, diversas lendas surgiram para explicar sua origem e seu crescimento excepcional. Uma das histórias mais conhecidas afirma que a árvore nasceu de um cajado deixado no solo por um integrante da família Seongju Lee após uma breve parada para beber água.
Outra tradição popular sustenta que uma serpente branca vive em seu interior e exerce influência sobrenatural sobre sua vitalidade e tamanho. Há ainda uma crença compartilhada por agricultores da região segundo a qual uma coloração dourada particularmente intensa durante o outono anuncia uma temporada de colheitas abundantes.
O ambiente ao redor contribui para o encanto do local. Trilhas tranquilas e pequenos templos cercam a área, oferecendo uma atmosfera de contemplação e silêncio que contrasta com o ritmo acelerado das grandes cidades. A experiência, entretanto, exige certo planejamento dos visitantes, já que a infraestrutura turística permanece bastante simples.
Não há restaurantes nas imediações, e a loja de conveniência mais próxima fica a cerca de 1,5 km de distância. Mesmo assim, a combinação entre beleza natural, importância histórica e riqueza folclórica faz da ginkgo de Bangye-ri um dos destinos mais singulares da Coreia do Sul, capaz de encantar viajantes, fotógrafos e amantes da natureza de todas as partes do mundo.
A espécie da árvore é a Ginkgo biloba, uma das mais antigas do mundo. Cientistas estimam que seus ancestrais já existiam há mais de 200 milhões de anos, antes mesmo do surgimento das plantas com flores modernas. Ela é frequentemente chamada de 'fóssil vivo' porque mudou muito pouco ao longo de todo esse tempo.
A espécie é considerada sagrada em várias partes da Ásia, especialmente na China, na Coreia e no Japão, onde muitas árvores centenárias são encontradas próximas a templos budistas e santuários. Além disso, as árvores ginkgo apresentam grande resistência a pragas, doenças e condições climáticas adversas, característica que contribui para sua longevidade.
Alguns exemplares sobreviveram até mesmo à explosão da bomba atômica de Hiroshima, em 1945. Árvores localizadas a poucos quilômetros do epicentro continuaram vivas e voltaram a brotar nos anos seguintes, tornando-se símbolos de resistência e renovação.
Na medicina tradicional chinesa, sementes e extratos de ginkgo são utilizados há séculos. Atualmente, derivados da planta também são estudados por possíveis benefícios relacionados à circulação sanguínea e à função cognitiva. Uma curiosidade interessante é que a queda das folhas costuma ocorrer em um intervalo muito curto — em alguns anos dura apenas um ou dois dias.