Galeria Mais bonita do mundo? Árvore de 800 anos transforma vila sul-coreana em atração durante o outono Nesse período, o chão fica coberto por um extenso manto amarelo, criando um contraste espetacular com o tronco robusto e os arredores tranquilos da região. A beleza da árvore atrai milhares de pessoas diariamente durante a temporada de outono. Muitos visitantes viajam longas distâncias apenas para observar o espetáculo natural, registrar fotografias ou participar de celebrações e eventos realizados nas proximidades. Por Flipar

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