Galeria Coberturas para bolo: opções deliciosas que fazem sucesso em qualquer ocasião A cobertura é um dos elementos que mais chamam atenção em um bolo. Além de complementar o sabor da massa, ela contribui para a apresentação e pode transformar uma receita simples em uma sobremesa especial. Existem opções clássicas e modernas que agradam diferentes gostos e ocasiões. Por Flipar

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