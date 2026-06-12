Galeria Atlântida: o enigma da Cidade Perdida sob as águas do oceano Atlântida é uma das mais fascinantes lendas da humanidade, descrita por Platão como uma poderosa civilização que teria desaparecido sob o oceano. A ideia de uma cidade avançada, perdida em meio ao mar, suscita curiosidade em filósofos, cientistas e exploradores, alimentando teorias sobre sua localização e legado. Muitos acreditam que Atlântida simboliza a busca pelo conhecimento e a reflexão sobre os limites da ambição humana. A narrativa continua viva em livros, filmes e pesquisas. A cada geraç Por Flipar

George Grie wikimedia commons