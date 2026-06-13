Jared Leto em “Mestres do Universo”: insatisfação com o personagem?

Leto já foi alvo de acusações de comportamento inadequado com mulheres e colegas de trabalho, além de ter estrelado fracassos recentes de bilheteria, como 'Tron: Ares' e 'Morbius'. Por isso, existe a possibilidade de que sua ausência nas divulgações tenha sido uma decisão do próprio estúdio, e não apenas uma escolha do ator. Outro ponto que pode ter incomodado Leto é uma declaração do diretor do filme, que descreveu o Esqueleto como uma representação da masculinidade tóxica.
“Mestres do Universo” estreou no Brasil no dia 4 de junho de 2026. O filme, porém, registrou uma estreia abaixo das expectativas nas bilheterias. O longa arrecadou cerca de 54,3 milhões de dólares mundialmente em seu primeiro fim de semana, e desse total, 29,3 milhões foram obtidos nos Estados Unidos e 25 milhões no restante do mundo. O resultado é considerado modesto diante do orçamento estimado em quase 200 milhões de dólares para a produção, sem contar os gastos com marketing.
Conheça mais sobre a trajetória de Jared Leto. Nascido no dia 26 de dezembro de 1971, em Bossier City, na Louisiana, nos Estados Unidos, ele é um ator e músico conhecido por papéis marcantes no cinema e por ter sido vocalista da banda de rock 30 Seconds to Mars. Sua filmografia se divide entre dramas independentes aclamados pela crítica e grandes produções de Hollywood.
Os pais de Leto se separaram pouco depois de seu nascimento, e ele foi criado pela mãe, uma artista que viajava bastante pelo país e incentivou nos filhos o gosto pelas artes. Ele estudou na University of the Arts, na Filadélfia, mas depois trocou o curso e passou a estudar cinema na School of Visual Arts, em Nova York. Em 1992, se mudou para Los Angeles e começou a fazer participações em programas de televisão.
Sua grande chance veio quando foi escolhido para viver Jordan Catalano na série 'My So-Called Life', entre 1994 e 1995, ao lado de Claire Danes. A série adolescente virou um clássico e tornou Leto um dos jovens mais conhecidos da TV da época.
No cinema, estreou com uma pequena participação em 'Colcha de Retalhos', em 1995. Depois, viveu um adolescente irlandês no filme 'Tempos de Rebeldia' e o corredor Steve Prefontaine na cinebiografia 'Prefontaine: Um Nome Sem Limites', ambos lançados em 1997. Também integrou o elenco de 'Além da Linha Vermelha', de Terrence Malick, em 1998.
Um dos papéis mais marcantes da carreira de Leto foi o do dependente químico Harry Goldfarb em 'Réquiem para um Sonho', de Darren Aronofsky, lançado em 2000. Para o papel, ele perdeu cerca de 11 quilos e teria vivido nas ruas com usuários de drogas para entender melhor o personagem.
Depois de 'Sr. Ninguém', em 2009, o ator fez uma pausa de vários anos no cinema para se dedicar à música. Voltou em 2013 com o papel de Rayon, uma mulher trans portadora de HIV, no filme 'Clube de Compras Dallas'. A atuação rendeu a Leto o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Após o sucesso de 'Clube de Compras Dallas', Leto apareceu em filmes de grande orçamento. Interpretou o Coringa em 'Esquadrão Suicida', de 2016, mas o filme foi muito criticado pela crítica e pelo público. Também participou de 'Blade Runner 2049' e “Mobius”, do universo do Homem-Aranha.
Também fazem parte da filmografia de Leto títulos como 'Clube da Luta', 'Garota, Interrompida', 'Psicopata Americano', 'Lendas da Paixão', 'Lenda Urbana', 'Senhor das Armas', 'Capítulo 27', 'Pequenos Segredos', 'House of Gucci', 'WeCrashed', 'Tron: Ares', 'Mestres do Universo' e outros.
Além da atuação, Leto fundou a banda 30 Seconds to Mars em 1998, junto com o irmão mais velho, o baterista Shannon Leto. Ele é o vocalista e principal compositor do grupo. O primeiro álbum da banda chegou ao mercado em 2002. No entanto, foi com o segundo trabalho, 'A Beautiful Lie', lançado em 2005, que eles estouraram. A discografia da banda ainda conta com álbuns como 'This Is War', 'Seasons', 'Get Up Kid', 'Life Is Beautiful' e 'Stuck', entre outros.