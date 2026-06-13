O pequeno país africano que fala espanhol: conheça a Guiné Equatorial

A vida cultural do país também carrega influências diversas. As tradições africanas continuam muito presentes, especialmente na música, na dança, na culinária e nas festividades comunitárias, enquanto o legado espanhol se manifesta na língua, na arquitetura e em certos costumes urbanos. Ao mesmo tempo, elementos culturais de origem portuguesa ainda podem ser percebidos em aspectos históricos e linguísticos, embora o português seja pouco utilizado no cotidiano.