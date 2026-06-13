Clint Eastwood aposentado? Declaração de filho volta a repercutir no 96º aniversário do ator

Scott Eastwood se manifestou após uma declaração do irmão mais velho, Kyle Eastwood, sobre uma possível aposentadoria do pai. Scott comentou que é preciso esperar para ver o que vai acontecer, já que ele mesmo nunca ouviu essa informação direto do pai e, por isso, não sabe ao certo o que pensar sobre o assunto. Apesar disso, Scott aproveitou para elogiar a trajetória do pai. Ele disse que a carreira do pai, de modo geral, é algo admirável, que o inspirou e continua a inspirá-lo até hoje.