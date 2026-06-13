Clint Eastwood aposentado? Declaração de filho volta a repercutir no 96º aniversário do ator

Scott Eastwood se manifestou após uma declaração do irmão mais velho, Kyle Eastwood, sobre uma possível aposentadoria do pai. Scott comentou que é preciso esperar para ver o que vai acontecer, já que ele mesmo nunca ouviu essa informação direto do pai e, por isso, não sabe ao certo o que pensar sobre o assunto. Apesar disso, Scott aproveitou para elogiar a trajetória do pai. Ele disse que a carreira do pai, de modo geral, é algo admirável, que o inspirou e continua a inspirá-lo até hoje.
Além de Kyle e Scott, Clint Eastwood tem mais 6 filhos conhecidos. Laurie Murray, a primeira filha de Eastwood nasceu em 1954 e foi dada para adoção ao nascer e só reencontrou o pai décadas depois. Kyle nasceu em 1968, filho de Maggie Johnson. Sua irmã Alison nasceu em 1972. Kimber, filha de Eastwood com a dublê Roxanne Tunis, nasceu em 1964. Scott, nascido em 1986, é ator e um dos filhos mais conhecidos de Eastwood, filho de Jacelyn Reeves, assim como sua irmã Kathryn, nascida em 1988. Frances
Conheça mais sobre a trajetória de Clint Eastwood. Nascido no dia 31 de maio de 1930, em San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele é um ator e diretor conhecido por papéis marcantes em filmes de faroeste e por ter dirigido filmes ganhadores do Oscar. Durante a carreira, Eastwood recebeu 11 indicações ao Oscar e conquistou 4 estatuetas.
Eastwood estudou na Piedmont High School e depois na Oakland Technical High School, onde se formou em 1949. Antes de virar ator, ele teve vários empregos, como cortador de feno, lenhador, motorista de caminhão e operário de siderúrgica. Em 1950, foi convocado para o exército dos Estados Unidos e serviu como instrutor de natação em Fort Ord. Depois da dispensa em 1953, foi para Los Angeles.
Logo conseguiu um teste e assinou contrato com a Universal. Seus primeiros papéis foram pequenas participações em filmes lançados em 1955. A grande chance de Eastwood veio em 1959, quando ele conseguiu um papel importante na série de TV 'Rawhide', em que interpretou o cowboy Rowdy Yates. O programa teve oito temporadas e tornou Eastwood famoso no país todo.
Na década de 1960, Eastwood estrelou três westerns dirigidos por Sergio Leone, conhecidos como 'spaghetti westerns': 'Por um Punhado de Dólares', de 1964, 'Por Uns Dólares Mais', de 1965, e 'Três Homens em Conflito', de 1966. Esses filmes fizeram muito sucesso pelo mundo.
Eastwood estreou como diretor em 1971 com 'Perversa Paixão'. Em 1992, Eastwood dirigiu e estrelou 'Os Imperdoáveis', um western sobre um ex-pistoleiro que volta à ação e conquistou prêmios importantes. O filme ganhou os Oscars de Melhor Filme e Melhor Diretor e marcou o início de muitas outras indicações e reconhecimentos da Academia ao trabalho dele.
No ano seguinte, Eastwood dirigiu e atuou em 'Menina de Ouro', interpretando um treinador de boxe que ajuda uma jovem lutadora a alcançar seus objetivos. O filme ganhou os Oscars de Melhor Filme e Melhor Diretor para Eastwood, além dos prêmios de Melhor Atriz para Hilary Swank e Melhor Ator Coadjuvante para Morgan Freeman.
Eastwood dirigiu dois filmes sobre a Segunda Guerra Mundial em 2006: 'A Conquista da Honra' e 'Cartas de Iwo Jima'. O primeiro mostra o lado americano da batalha de Iwo Jima, e o segundo retrata a experiência dos soldados japoneses. Ambos receberam boas críticas e 'Cartas de Iwo Jima' teve quatro indicações ao Oscar.
Outros filmes notáveis da carreira de Eastwood como ator são 'Fora da Lei', 'As Pontes de Madison', 'Cry Macho', 'Coração de Caçador' e 'Cowboys do Espaço'. Já como diretor, ele tem 'Os Imperdoáveis', 'As Pontes de Madison', 'Poder Absoluto', 'Sobre Meninos e Lobos', 'J. Edgar', 'Sniper Americano' e 'Sully: O Herói do Rio Hudson', entre outros.
Eastwood também teve uma carreira política. Em 1986, foi eleito prefeito de Carmel, na Califórnia, e cumpriu dois anos no cargo. Ele começou a carreira como republicano, mas com o tempo passou a apoiar causas como o controle de armas e o casamento entre pessoas do mesmo gênero.