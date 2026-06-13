Galeria Horchata: a tradicional bebida espanhola que cruzou o Atlântico e ganhou novos sabores A horchata é uma bebida tradicional de origem espanhola consumida também em alguns países da América Latina. As receitas variam bastante conforme a região, mas compartilham características em comum: sabor adocicado, textura leve e consumo geralmente gelado, ideal para climas quentes. Ao longo dos séculos, a bebida atravessou fronteiras e incorporou ingredientes locais, dando origem a versões distintas que refletem a diversidade cultural de cada país. Hoje, além de refrescante, a horchata é vista Por Flipar

Reprodução do Flickr Dave Rodriguez