Estilo de Vida Banheiras: conforto, relaxamento e bem-estar para transformar a rotina As banheiras acompanham a história da humanidade há milhares de anos. Civilizações antigas já utilizavam recipientes e estruturas destinadas aos banhos de imersão, valorizando não apenas a higiene, mas também o bem-estar. Com o passar do tempo, elas se transformaram em símbolos de conforto e relaxamento. . Por Flipar

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