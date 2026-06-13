Estilo de Vida Casal brasileiro transforma ônibus escolar em casa completa após 14 meses de trabalho O que começou como a compra de um ônibus escolar antigo acabou se transformando em um projeto de vida para um casal brasileiro. Em julho de 2023, Davi e Paula adquiriram um Iveco City Class fabricado em 2009 com a intenção de convertê-lo em uma casa sobre rodas totalmente funcional. Apesar da falta de experiência em construção e reforma de veículos, eles decidiram assumir todas as etapas do trabalho por conta própria. Ao longo de 14 meses, o ônibus passou por uma transformação completa até se to Por Flipar

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