Estilo de Vida

Casal brasileiro transforma ônibus escolar em casa completa após 14 meses de trabalho

O que começou como a compra de um ônibus escolar antigo acabou se transformando em um projeto de vida para um casal brasileiro. Em julho de 2023, Davi e Paula adquiriram um Iveco City Class fabricado em 2009 com a intenção de convertê-lo em uma casa sobre rodas totalmente funcional. Apesar da falta de experiência em construção e reforma de veículos, eles decidiram assumir todas as etapas do trabalho por conta própria. Ao longo de 14 meses, o ônibus passou por uma transformação completa até se to

Por Flipar
Reprodução @vidanaestradabus

A primeira fase consistiu na remoção de todos os elementos originais do veículo, incluindo bancos, revestimentos, janelas, teto e piso. Com a estrutura vazia, começou o processo de adaptação interna, que exigiu serviços de soldagem, vedação, instalação elétrica e construção dos novos ambientes. Durante a obra, Davi aprendeu técnicas de solda para modificar a carroceria e criar os espaços destinados às futuras janelas e compartimentos.

Montagem/Reproduc?a?o YouTube Vida na Estrada

A preparação da estrutura também envolveu a remoção de ferrugem e a aplicação de materiais destinados à proteção e ao acabamento externo. O piso original recebeu tratamento especial antes da instalação de chapas de madeira compensada, que serviram como base para o isolamento térmico e acústico. Sobre essa camada, o casal aplicou manta asfáltica revestida com alumínio, solução que contribui para reduzir vibrações e aumentar o conforto interno.

Montagem/Reproduc?a?o YouTube Vida na Estrada

As janelas foram distribuídas de acordo com a função de cada ambiente, enquanto uma claraboia foi instalada no teto para melhorar a ventilação e a entrada de luz natural. Já o ar-condicionado exigiu adaptações estruturais e reforços metálicos para garantir mais segurança e funcionamento adequado.

Reproduc?a?o/YouTube Vida na Estrada

No interior, cada espaço foi planejado para aproveitar ao máximo a área disponível. O banheiro recebeu soluções personalizadas para acompanhar o formato curvo da carroceria, incluindo porta deslizante, pia, vaso sanitário e boxe. A cozinha ganhou bancada, pia e um cooktop retrátil que permanece oculto quando não está em uso, liberando espaço para outras atividades.

Reprodução @vidanaestradabus

A parte elétrica do motorhome recebeu uma estrutura planejada para alimentar a iluminação, os equipamentos internos e o sistema de energia solar. Depois de 14 meses de trabalho, pesquisas e adaptações, Davi e Paula transformaram um antigo ônibus escolar em uma casa sobre rodas completa, com soluções que garantem conforto e autonomia durante as viagens.

Reprodução @vidanaestradabus

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