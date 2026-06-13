Casal brasileiro transforma ônibus escolar em casa completa após 14 meses de trabalho

A primeira fase consistiu na remoção de todos os elementos originais do veículo, incluindo bancos, revestimentos, janelas, teto e piso. Com a estrutura vazia, começou o processo de adaptação interna, que exigiu serviços de soldagem, vedação, instalação elétrica e construção dos novos ambientes. Durante a obra, Davi aprendeu técnicas de solda para modificar a carroceria e criar os espaços destinados às futuras janelas e compartimentos.
A preparação da estrutura também envolveu a remoção de ferrugem e a aplicação de materiais destinados à proteção e ao acabamento externo. O piso original recebeu tratamento especial antes da instalação de chapas de madeira compensada, que serviram como base para o isolamento térmico e acústico. Sobre essa camada, o casal aplicou manta asfáltica revestida com alumínio, solução que contribui para reduzir vibrações e aumentar o conforto interno.
As janelas foram distribuídas de acordo com a função de cada ambiente, enquanto uma claraboia foi instalada no teto para melhorar a ventilação e a entrada de luz natural. Já o ar-condicionado exigiu adaptações estruturais e reforços metálicos para garantir mais segurança e funcionamento adequado.
No interior, cada espaço foi planejado para aproveitar ao máximo a área disponível. O banheiro recebeu soluções personalizadas para acompanhar o formato curvo da carroceria, incluindo porta deslizante, pia, vaso sanitário e boxe. A cozinha ganhou bancada, pia e um cooktop retrátil que permanece oculto quando não está em uso, liberando espaço para outras atividades.
A parte elétrica do motorhome recebeu uma estrutura planejada para alimentar a iluminação, os equipamentos internos e o sistema de energia solar. Depois de 14 meses de trabalho, pesquisas e adaptações, Davi e Paula transformaram um antigo ônibus escolar em uma casa sobre rodas completa, com soluções que garantem conforto e autonomia durante as viagens.